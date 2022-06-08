tatruen
Главная / Новости / В Менделеевске планируют создать местную Федерацию по национальной борьбе корэш
В Менделеевске планируют создать местную Федерацию по национальной борьбе корэш

В Менделеевске планируют создать местную Федерацию по национальной борьбе корэш

в Новости, Фотоальбомы, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 08.06.2022 0 3

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во время онлайн-трансляции, посвященной предстоящему Сабантую, рассказал глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

«Возглавит федерацию Рустем Рафисович Гараев, генеральный директор ООО „Окна страны“. Уже на предстоящем Сабантуе победителям этих традиционных соревнований при его поддержке будут выделяться призы и подарки. А мы в этом году увеличили призовой фонд и число участников турнира по нашей национальной борьбе корэш», — подчеркнул Беляев.

Сабантуй в Менделеевске пройдет 11 июня. Мероприятия начнутся в 9 часов утра с забегов и скачек на ипподроме, а закончатся большим концертом, который будет вести «золотой голос Татарстана» Филюс Кагиров, и, конечно, награждением абсолютного батыра.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.