В Менделеевске планируют создать местную Федерацию по национальной борьбе корэш

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во время онлайн-трансляции, посвященной предстоящему Сабантую, рассказал глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

«Возглавит федерацию Рустем Рафисович Гараев, генеральный директор ООО „Окна страны“. Уже на предстоящем Сабантуе победителям этих традиционных соревнований при его поддержке будут выделяться призы и подарки. А мы в этом году увеличили призовой фонд и число участников турнира по нашей национальной борьбе корэш», — подчеркнул Беляев.

Сабантуй в Менделеевске пройдет 11 июня. Мероприятия начнутся в 9 часов утра с забегов и скачек на ипподроме, а закончатся большим концертом, который будет вести «золотой голос Татарстана» Филюс Кагиров, и, конечно, награждением абсолютного батыра.

tatar-inform.ru