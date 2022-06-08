ВИДЕО: Татарская община Таджикистана отметила Сабантуй с песнями и угощениями

Татарская община Таджикистана отметила Сабантуй. Его еще называют праздником плуга. Это день окончания весенних полевых работ.

На Сабантуй приезжают семьями. Супруги Шафиевы когда-то познакомились на этом празднике. Сегодня отмечают годовщину уже с сыновьями.

«Это было незабываемо. Сейчас, когда смотришь на новое поколение, понимаешь, что у молодежи, которая была 13 лет назад, сейчас уже по трое-четверо детей. Конечно, это очень хороший праздник», – отметили Дамир и Дамира Шафиевы.

Древний праздник в Варзобском ущелье собрал сотни гостей. Для детей – перетягивание каната и бег в мешке, взрослые соревнуются в борьбе на поясах. Это самое зрелищное состязание. Победитель получает приз и звание главного батыра.

Гости проводят на Сабантуе целый день. Подкрепиться можно здесь же: угощают национальными блюдами. Среди посетителей не только татары, еще таджики, узбеки, русские.

«Я таджичка, но мне очень понравился этот праздник. У меня тут появилось очень много друзей», – поделилась участница праздника Нозанин Назарова.

В этом и есть суть праздника – дружба и единение. Народная музыка в этом помогает. Свою программу привезли артисты из Татарстана.

mir24.tv