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Татарская государственная филармония объявляет конкурс “Татар сүзе”

Татарская государственная филармония объявляет конкурс “Татар сүзе”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.09.2021 0 1

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка объявляет конкурс «ТАТАR СҮЗЕ» для тех, кто мастерски владеет татарским литературным языком.

Конкурс проводится в следующих номинациях: стихи, басни, проза, поэтическая семья, автор-исполнитель, профессиональный исполнитель.

Для участия необходимо отправить видеозапись и заполнить форму заявки на участие с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Видеозаписи принимаются на электронный адрес Татарской государственной филармонии им. [email protected] и на WhatsApp по номеру +7 (919) 690-04-22.

Итоги будут объявлены 21 февраля 2022 года, в Международный день родного языка, на Гала-концерте в филармонии.

Возрастных ограничений на участие в конкурсе нет.

Организатор конкурса – Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.

Татарская Государственная Филармония им.Г.Тукая

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