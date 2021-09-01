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ВИДЕО: О самых интересных событиях из жизни татар Челябинской области в программе “Хәзинә”

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 01.09.2021 0

Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:

– Увлекательные уроки для участниц конкурса “Яз чәчәкләре”,

– Мы побывали в гостях в мастерской художника Флорита Хамадиева.

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