ВИДЕО: О самых интересных событиях из жизни татар Челябинской области в программе “Хәзинә”

Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:

– Увлекательные уроки для участниц конкурса “Яз чәчәкләре”,

– Мы побывали в гостях в мастерской художника Флорита Хамадиева.