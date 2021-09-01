ВИДЕО: О самых интересных событиях из жизни татар Челябинской области в программе “Хәзинә”

Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:
– Увлекательные уроки для участниц конкурса “Яз чәчәкләре”,
– Мы побывали в гостях в мастерской художника Флорита Хамадиева.
в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 01.09.2021 0
Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:
– Увлекательные уроки для участниц конкурса “Яз чәчәкләре”,
– Мы побывали в гостях в мастерской художника Флорита Хамадиева.