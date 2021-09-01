Жители северной столицы смогут присоединиться к образовательной акции «Татарча диктант»

С 10 по 12 сентября текущего года пройдет Всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». В этом году акция будет длиться три дня. Основной день написания диктанта для участников из Татарстана и Башкортостана — 10 сентября, для участников из субъектов Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 11 сентября, из стран зарубежья — 12 сентября. Трансляция диктанта пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Кроме телевизионной трансляции, диктант можно будет написать на площадках, организованных местными общественными объединениями в регионах Российской Федерации, странах зарубежья и районах Республики Татарстан. Также впервые в этом году диктант можно будет написать посредством ввода текста на клавиатуре на сайте http://diktant.tatar/ . Здесь же можно автоматически отправить текст на проверку.

Текст диктанта определяется филологами татарского языка института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В этом году участники из Татарстана и стран зарубежья напишут диктант по двум отрывкам из произведений известного татарского писателя, фольклориста Гумера Баширова. Жители регионов РФ напишут диктант по отрывку из произведения татарского поэта и писателя Ибрагима Салахова.

Акция направлена на повышение интереса к владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Вопросы сохранения, развития культур и языков многонационального народа России – это вопросы укрепления единства и патриотического воспитания, формирования российской гражданской идентичности.

Оргкомитет: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тел. 8(812)323-12-27, [email protected], куратор-Хайруллина Алина Дамировна, преподаватель Образовательно-культурного центра Института Каюма Насыйри в Санкт-Петербурге, тел.+7(951)061-19-35, [email protected]

Дата, точное время и место проведения диктанта: 11 сентября 2021 года в 11:00, Санкт-Петербургский Дом национальностей (ул. Моховая, д.15).

tatspb.tatarstan.ru