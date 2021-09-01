В Казани в издательстве «Ак Буре» издана книга «Гармонь в традиционной культуре казанских татар». Ее автор – американский ученый, музыкант, окончивший консерваторию в городе Цинциннати штата Огайо по классу скрипки и альта. С 1997 по 2010 год Пол Уолтер жил в Республике Татарстан, где прошел полный курс аспирантуры Казанской государственной консерватории, а затем написал и защитил диссертацию по теме татарской гармони. Для этого он освоил игру на 7 видах народных гармоник, выучил татарский язык и совершил экспедиции в Арский, Атнинский, Балтасинский и Высокогорский районы Татарстана, создал новую систему нотной записи, разработал оригинальную методику обучения игре на гармони.

В монографии, предназначенной для музыковедов, фольклористов и этнографов, а также для всех, кто интересуется татарской народной музыкой, показана история гармони, роль гармони в татарской традиционной культуре XIX- начала ХХI века, рассмотрены особенности каждой из семи видов гармоней (тульской, вятской, саратовской, «черапашки» (кечкенә), рояльной, хромки, татарской), технические приемы игры на гармони и способы их нотной фиксации. Выезжая в районы автор записал более 600 образцов традиционного гармонного исполнительства, нотные транскрипции тридцать трех из них включены в книгу. Ценность этих записей в том, что они снабжены QR ссылками на веб-вервисYou Tube давая возможность увидеть видеозаписи выступлений татарских гармонистов и познакомиться с оригинальным звучанием нотированных образцов.

В приложении в книге дан список гармоней, зафиксированных в населенных пунктах северо-западного Татарстана, их вид и настройки, а также фотографический материал гармонистов Высокогорского, Арского, Атнинского, Балтасинского районов.

Труд Куйвинена стал первой серьезной работой в США по этномузыке Татарстана, что несомненно послужит популяризации татарской культуры. В то же время работа Пола Уолтера Куйвинена, раскрыв целый пласт музыкальной культуры татарского народа, неоценима и для нашей республики и послужит примером для продолжения научных исследований в данном направлении.