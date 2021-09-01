День знаний: в медресе «Мухаммадия» встретили новых студентов

Сегодня, в 24 день месяца Мухаррам (1 сентября), в исламских учебных заведениях РТ торжественно прошли линейки в честь Дня знаний. Для новых шакирдов свои двери распахнуло и отреставрированное казанское медресе «Мухаммадия».

В этом учебном году в медресе на очное отделение поступили 65 студентов и 65 – на заочное. На линейке в торжественной обстановке преподавательский состав поздравил ребят с их новым жизненным этапом, после чего заместитель директора медресе Зульфат хазрат Габдуллин вручил новоиспечённым шакирдам заветные студенческие билеты и проводил их на первые занятия.

Справка.

Медресе «Мухаммадия» – одно из старейших исламских учебных заведений России. Здание медресе «Мухаммадия» является объектом регионального значения. История медресе отсчитывается с 1882 года, когда отец выдающегося религиозного деятеля, видного просветителя Галимжана Баруди Мухаммеджан основал одноэтажное каменное здание. Благодаря стараниям Баруди, медресе «Мухаммадия» стало известно не только среди татар, но и среди многих тюркских народов. Как сегодня время экскурсии сказал заместитель муфтия РТ по образованию Медресе “Мухаммадию” называли мусульманским татарским университетом. Здесь училась вся тюркская элита.

Поначалу учебный корпус медресе представлял собой одноэтажное здание 16 метров в длину и 8 метров в ширину. В 1885 г. А.Сайдашев надстроил к нему второй этаж, а в 1886-м купец Утямышев возвел третий. В 1901 г. был сооружен трехэтажный пристрой. В 1909 г. к «Мухаммадия» перешло одноэтажное здание Сагитовского медресе, расположенное по соседству. Оба эти здания были в крайне плачевном состоянии и в значительной степени утратили свои архитектурно-исторические черты. Однако в результате кропотливой работы большой команды специалистов оба здания были отреставрированы.

Среди выпускников “Мухаммадии” были такие известные личности такие как: Галиаскар Камал, Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Фатих Амирхан, Наки Исанбет, Мажит Гафури, Фатхи Бурнаш, Баки Урманче, Г. Рахим и другие.

В 2020 году в здании учебного корпуса медресе «Мухаммадия» начались ремонтно-реставрационные работы. Здесь был проведен демонтаж облицовки стен и потолков, отбивка штукатурки стен и потолков, демонтаж перегородок, теплозвукоизоляции перекрытия, подшивки потолка из доски, выемка грунта в подвале, очистка фасада, усиление фундамента, оконных, дверных, арочных проемов и пр. Также выполнены работы по замене оконных рам, дверей, кровли. В результате проведения ремонтно-реставрационных работ в здании разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингофонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и пр. Кроме того, на сегодняшний день учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой и кондиционированием помещений.

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