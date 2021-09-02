Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин встретился с председателем Татарской автономии Рязанской области Ильдаром Бикуевым.

Ильдар Динарович рассказал о деятельности автономии, ближайших мероприятиях и проектах. Пригласил Равиля Калимулловича на церемонию открытия памятной доски почетному гражданину города Касимов – Ахмеду Ишимбаеву (1906-1998).

Ахмед Муртазинович был заслуженным учителем РСФСР, ветераном ВОВ, краеведом. Его имя носит одна из улиц Касимова и Татарский центр культуры и искусств, который открылся в декабре 2014 года.

Памятное мероприятие запланировано на конец сентября.

В наступающем году, в год 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, в городе Касимов откроется памятник царице Сююмбике. Проект реализуется Духовным управлением мусульман России, автономией Рязанской области при личной поддержке Муфтия Равиля Гайнутдина.

Проект опирается на исторические свидетельства. Считается, что правительница Казанского ханства царица Сююмбике провела свои последние дни в Касимове, где и похоронена.

Памятник установят в реконструированном сквере, названном в честь казанской царицы. Он расположен на берегу Оки рядом с Ханской мечетью и архитектурным памятником XVI века – текие (усыпальницей) Шах-Али хана. Автор монумента – заслуженный художник России Вениамин Сидоренко.

Город Касимов – один из старейших в России. Это город двух культур, двух религий, двух историй – русской и татарской. Город более 200 лет был столицей удельного татарского ханства. Когда его упразднили, в Касимове возникла Татарская слобода, где поселились выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири.

Центром слободы на протяжении столетий была Ханская площадь, здесь находились дворцы и Ханская мечеть.

В последнее время повысился интерес со стороны историков, археологов, публицистов к прошлому города. Туристы приезжают с целью прикоснуться к истории, увидеть, как в центре России исторически переплелись судьбы русских и татар, живущих дружно и вместе.

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