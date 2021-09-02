В Казани пройдет фестиваль «Живая история- Шәҗәрә бәйрәме»

3 сентября 2021г. мечеть аль-Марджани совместно с компаниями «Kilen», «Rclub», префектурой «Иске шэхэр», ИКЦ им.Ш.Марджани» проводит праздник для всей семьи «Живая история- Шәҗәрә бәйрәме».

Шәҗәрә (родословная) -– это одно из главных наследий, которое получает человек от рождения. Он наследник, он — продолжение рода.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода — это исторический памятник, расположившийся в самом центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в РТ.

Основной задачей Фестиваля является сохранение и возрождение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи, ее значимости и уникальности. Родовые ценности оказывают влияние на культуру человека, делают общество более гуманным.

Фестиваль состоится в сквере Ш.Марджани г. Казани с 16:00 до 20:00 часов.

Программа Фестиваля «Живая история- Шәҗәрә бәйрәме»:

17.00-19.00 работа торговых точек, бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, интерактив с гостями фестиваля.

Семейная автозона . Интерактив, угощения, тест-драйв семейных автомобилей

Зона для детей «Дэу энидэ кунакта» (в гостях у бабушки), детский сабантуй от Бахет Ачкычы. Подарки всем детям, кто принес рисунки «Моя семья- мой род».

Спортивно-прикладной сектор от компании «Рожденный быть мужчиной»

18.00- 20.00 Концертная программа, интерактив, конкурс молодоженов, презентация проекта Kilen, показ видеороликов об известных династиях Старо-Татарской слободы г.Казани, розыгрыши щедрых подарков от партнеров с участием известных блогеров

20.30 -21.30 Показ фильмов о родословных от Татаркино.

Ведущие мероприятия Заслуженные артисты РТ, актеры театра и кино Ильнар и Лилия Низамиевы. Специальные гости фестиваля: заслуженные артисты РТ: Айгуль Бариева, Ренат Валиев. realnoevremya.ru