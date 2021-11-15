Татарская молодежь Сургута приняла участие в фестивале ГТО

Представители Союза татарской молодёжи приняли участие в Фестивале ГТО среди национально-культурных объединений города Сургута. Фестиваль проходит в несколько этапов, всего принимают участие 9 национальностей. Главной идеей мероприятия стало единение народов, проживающих на территории города Сургута. Участники показали свою физическую подготовку в самых разнообразных дисциплинах.

С 29 ноября до 12 декабря будут подведены итоги. Команды нашей автономии в лице Союза татарской молодёжи уверенно идёт к победе. Пожелаем им удачи!

Отдельно хочется также поблагодарить всех участников ГТО, наших юных артистов, которые украсили своими яркими концертными номерами сегодняшнее мероприятие. А Гульназ Салаховой отдельное спасибо за организацию и сбор команды. Ведь безвозмездно заниматься общественной работой могут только те, кто искренне предан своему народу и своей национальности.

Подобные спортивные праздники становятся местом единения культур и менталитетов в нашем городе.