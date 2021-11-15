Эффективная коммуникация с детьми и японский опыт изучения татарского языка – в Казани пройдет семинар для учителей

В Казани продолжаются обучающие семинары для учителей татарского языка. 18 ноября в лицее «Унбер» своим опытом с коллегами поделятся практикующие педагоги, которые применяют в своей работе новые обучающие программы. Программа второго семинара, на который приглашены 300 учителей, состоит из пяти лекций казанских и зарубежных специалистов, посвященных разным методикам изучения языка, использованию на уроках техники игры по системе Мещеряковой, а также мотивации учеников.

Учитель татарского и английского языков, соавтор учебника нового поколения «Сәлам» Эльвира Маркова расскажет о методах эффективного обучения языку по данному учебному пособию.

Об основах преподавания по международной кембриджской системе учителя узнают от руководителя международной программы школы «Бала-сити» Шеймуса Колла. Лектор выступит на английском языке, для слушателей будет доступен синхронный перевод на татарский язык.

В свою очередь аспирант университета иностранных языков Токио Юто Хишияма поделится своим опытом изучения татарского языка и расскажет об особенностях его преподавания в японском вузе.

С техниками игры на уроках своих коллег познакомит учитель татарского языка и литературы школы №117, тьютор системы Валерии Мещеряковой Фания Газизова.

А преподаватель английского языка лицея «Унбер» Айрат Хабибуллин выступит на тему эффективной коммуникации с детской аудиторией и повышения интереса учеников к языку.

Семинар начнется в 15:00 в лицее «Унбер» по адресу: проезд Юнуса Ахметзянова, 9.

Цикл семинаров, организованных Мэрией Казани в Год родных языков и народного единства, продолжится до конца декабря. Первый семинар прошел в конце октября, в нем приняли участие 280 учителей.

kzn.ru