C 30 ноября по 5 декабря 2021 года в Казани пройдет ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В нем примут участие коллективы из Татарстана, Санкт-Петербурга и Казахстана.

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На 5 театральных площадках Татарстана: театр Камала, театр Кариева, Театр юного зрителя (ТЮЗ), Татарский государственный театр кукол «Экият», Мензелинский государственный драматический театр им. С.Амутбаева – зрители увидят спектакли на татарском и русском языках.

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