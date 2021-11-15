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В Казани пройдет ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло»

В Казани пройдет ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.11.2021 0 6

C 30 ноября по 5 декабря 2021 года в Казани пройдет ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В нем примут участие коллективы из Татарстана, Санкт-Петербурга и Казахстана.

На 5 театральных площадках Татарстана: театр Камала, театр Кариева, Театр юного зрителя (ТЮЗ), Татарский государственный театр кукол «Экият», Мензелинский государственный драматический театр им. С.Амутбаева – зрители увидят спектакли на татарском и русском языках.

karievteatr.ru

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