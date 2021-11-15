Подведены итоги заочного (отборочного) этапа III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай». Очный этап состоится 28 ноября 2021 года, начало в 11.00 ч. в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Целью данного конкурса является развитие личности ребенка, воспитание

чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре, народным

традициям, семейным ценностям.

В конкурсе приняли участие детские фольклорные и хореографические

коллективы, солисты, инструментальное творчество.

Всего было прислано на конкурс более 100 работ. Из них отобраны 49

призеров III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай».

Жюри поразил богатый репертуар фольклорных и хореографических

коллективов татарского народного творчества, а также сольные исполнения.

Наши ребята не только интересуются языком, историей своего народа, но

и с уважением относятся к национальной культуре, народным традициям,

семейным ценностям, традиционной культуре татар, не только Пензенского

края, но и России.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Культурно –

образовательный марафон “Наше единство в многообразии” поддержанного

Фондом президентских грантов 2021 году на развитие гражданского общества.

Победители приглашаются на очный этап детского фольклорного

конкурса «Тургай», который состоится 28 ноября 2021 года в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

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