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Подведены итоги заочного (отборочного) этапа III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай»

Подведены итоги заочного (отборочного) этапа III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.11.2021 0 15

Подведены итоги заочного (отборочного) этапа III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай». Очный этап состоится 28 ноября 2021 года, начало в 11.00 ч. в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Целью данного конкурса является развитие личности ребенка, воспитание
чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре, народным
традициям, семейным ценностям.

В конкурсе приняли участие детские фольклорные и хореографические
коллективы, солисты, инструментальное творчество.
Всего было прислано на конкурс более 100 работ. Из них отобраны 49
призеров III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай».

Жюри поразил богатый репертуар фольклорных и хореографических
коллективов татарского народного творчества, а также сольные исполнения.
Наши ребята не только интересуются языком, историей своего народа, но
и с уважением относятся к национальной культуре, народным традициям,
семейным ценностям, традиционной культуре татар, не только Пензенского
края, но и России.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Культурно –
образовательный марафон “Наше единство в многообразии” поддержанного
Фондом президентских грантов 2021 году на развитие гражданского общества.
Победители приглашаются на очный этап детского фольклорного
конкурса «Тургай», который состоится 28 ноября 2021 года в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

penza.tatar

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