10 фактов о выставке «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство»

Выставка «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» проходила в Национальном музее Республики Татарстан с 16 июля по 24 октября. В качестве итога в музее подготовили 10 фактов об этом масштабном выставочном проекте.
- У коллекции кожаной мозаики Национального музея 100-летняя история. Первые предметы – традиционные сапоги-ичиги – поступили в фонды музея в начале 1920-х годов после создания Татарской автономной республики.
- Узорная кожа – уникальный промысел казанских татар. В 2004 году вышла книга «Казанская узорная кожа» – об искусстве кожаной мозаики как бренда татарского народа. В 2013 году книга была издана на татарском языке. Автор – Лилия Саттарова, заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан, главный хранитель – стала организатором выставки 2021 года.
- На выставке было представлено более 400 предметов. Такой масштаб – большая работа сотрудников музея. Национальный музей проводит выставочные проекты такого уровня раз в 7-10 лет. До этого выставка татарской узорной кожи проходила в 2014 году.
- Выставка показала развитие искусства узорной кожи с XVIII века до наших дней. Ряд экспонатов – дипломные работы выпускников Казанского художественного училища – представляют узорную кожу как креативную форму современного дизайна. Декоративные панно, модельная обувь, эксклюзивная мебель, разнообразные аксессуары отражают «сегодня» и «завтра» вековой традиции.
- С 17 июля по 23 октября выставку посмотрел 36131 посетитель музея – жители Казани и районов Татарстана, туристы из разных регионов России и зарубежных стран.
- За три месяца на выставке прошло 30 культурно-просветительных мероприятий: 3 лекции с фондовым показом, 10 экскурсий, 17 мастер-классов. Побывали на них почти тысяча человек.
Из 30 мероприятий 12 было на татарском языке: две лекции и 10 экскурсий.
- Мастер-классы «Секреты татарской кожаной мозаики» проводила преподаватель Казанского художественного училища Екатерина Куратова. Участниками 17 мастер-классов стали 172 человека, в том числе 64 школьника. На занятиях была показана техника создания узорной кожи как живая традиция, которую может освоить каждый.
- Выставке и её мероприятиям посвящалось 24 публикации в печатных и электронных СМИ, включая ИА «Татар-информ», газету «Казанские ведомости», журналы «Казань», «Тугерек уен», а также в федеральном издании «Мир музея». Вышло 6 сюжетов на ТВ и радио, в том числе – передачи на ГТРК «Татарстан» и радиостанции «Азатлык» («Свобода»). Искусство узорной кожи стало темой программы «Актуальный разговор» на канале «Татарстан-24» с участием Лилии Саттаровой и директора Казанского художественного училища Ольги Гильмутдиновой.
- Логическим завершением актуальной и масштабной выставки стал круглый стол «Татарская узорная кожа: проблемы сохранения и развития национального бренда». Эксперты в сфере народных художественных промыслов, музейные специалисты, искусствоведы, дизайнеры говорили о том, как в современных условиях выстраивать систему поддержки уникального искусства с помощью госзаказа, грантов, туристических маршрутов, привлечения бизнеса.
- Выставочный проект «Татарская узорная кожа» вполне может стать передвижным. Эксперты отметили, что музейную коллекцию кожаной мозаики непременно должны увидеть в других регионах и странах. О желании явить выставку турецкому зрителю говорил генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан – один из почётных гостей Национального музея Республики Татарстан.