10 фактов о выставке «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство»

Выставка «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» проходила в Национальном музее Республики Татарстан с 16 июля по 24 октября. В качестве итога в музее подготовили 10 фактов об этом масштабном выставочном проекте.

У коллекции кожаной мозаики Национального музея 100-летняя история. Первые предметы – традиционные сапоги-ичиги – поступили в фонды музея в начале 1920-х годов после создания Татарской автономной республики. Узорная кожа – уникальный промысел казанских татар. В 2004 году вышла книга «Казанская узорная кожа» – об искусстве кожаной мозаики как бренда татарского народа. В 2013 году книга была издана на татарском языке. Автор – Лилия Саттарова, заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан, главный хранитель – стала организатором выставки 2021 года. На выставке было представлено более 400 предметов. Такой масштаб – большая работа сотрудников музея. Национальный музей проводит выставочные проекты такого уровня раз в 7-10 лет. До этого выставка татарской узорной кожи проходила в 2014 году. Выставка показала развитие искусства узорной кожи с XVIII века до наших дней. Ряд экспонатов – дипломные работы выпускников Казанского художественного училища – представляют узорную кожу как креативную форму современного дизайна. Декоративные панно, модельная обувь, эксклюзивная мебель, разнообразные аксессуары отражают «сегодня» и «завтра» вековой традиции.