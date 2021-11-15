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Свой юбилей отмечает первая в истории Сахалина татарская организация «Учебно-культурный центр «Туган тел»

Свой юбилей отмечает первая в истории Сахалина татарская организация «Учебно-культурный центр «Туган тел»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.11.2021 0 8

В 2021 году свой юбилей отмечает первая в истории Сахалина татарская организация «Учебно-культурный центр «Туган тел». Ее первый руководитель – Закия Валитова.

Центр “Туган тел” гордится богатейшей историей и культурными, духовными традициями татарского народа. Первая татарская организация Сахалина смогла преодолеть все трудности и вызовы времени, реализовать любые амбициозные проекты, воплотить в жизнь самые смелые планы. Здесь  провели первый в истории Сахалина татарский праздник Сабантуй в 2006 году, и на сегодняшний день проводится очень много многонациональных культурно-спортивных мероприятий в Сахалинской области.

Одной из целей организации является сохранение межнациональной стабильности и национальной самобытности татарского народа, населяющих Сахалинскую область.

“Сердечно поздравляем татар Сахалина и Курил с юбилеем! Пусть юбилейный год первый татарской организации Сахалина и Курил станет достойным поводом для укрепления лучших традиций, поможет воплощению в жизнь достойных планов в укреплении межнационального мира в Сахалинской области и всей России! Желаем всем здоровья, мира, добра и благополучия, успехов в работе на благо и величие нашей исторической родины Татарстан и нашей великой России! Огромное спасибо активистам татарской организации, правительству Сахалинской области, Президенту Республики Татарстан, мэру города Южно Сахалинска, Долинска, Холмска, Невелска, Курильских островов и других районов, Сахалинской областной научной универсальной библиотеке, депутатам областной и городской Думы, федеральному агентству по национальности г.Москва, автономии татар города Москвы, Всемирному конгрессу татар города Казани, объединению «Женщины России» и всем друзьям!”, – сообщается в аккаунте татар Сахалина в социальной сети Инстаграм. 

Руководитель областной татарской организации

«Учебно-культурный центр «Туган тел» Закия Валитова

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