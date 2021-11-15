13-14 ноября в Екатеринбурге состоялся V Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома Бас».

Организаторами конкурса являются Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Свердловский государственный областной дворец народного творчества. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Исполкома Всемирного конгресса татар.

В V Межрегиональном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома Бас» приняли участие 56 коллективов, 475 участников из Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Самарской областей, Пермского края и Республики Татарстан.

Конкурсантов оценивало профессиональное и компетентное жюри под председательством Хаметова Айрата Ринатовича, художественного руководителя Государственного ордена Дружбы народов Ансамбля песни и танца Республики Татарстан, обладателя Золотой медали Тюркского мира, народного артиста Республики Татарстан. Членами жюри являются Хаметова Лейсан Рашидовна – доцент, народная артистка РТ, педагог-хореограф Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан и Кавеева Альфия Ильдаровна – доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства Казанского государственного института культуры.

Первый дистанционный этап конкурса завершен. 13 ноября 2021 года в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества по адресу г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 состоялся второй тур конкурса.

В программе – просмотр и разбор конкурсных работ, творческая лаборатория, мастер-классы от ведущих хореографов, народных артистов Республики Татарстан Ляйсян Хаметовой и Айрата Хаметова и награждение победителей.

В условиях жестких ограничений, введенных властями из-за пандемии, мероприятие прошло в закрытом формате.

Трансляция Гала концерта V Межрегионального конкурса исполнителей татарских танцев «Шома Бас»