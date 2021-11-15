В Университете ADA прошла международная научная конференция “Татары Литвы”

В Баку прошла международная научная конференция «Татары Литвы», организованная Университетом ADA, Посольством Литвы в Азербайджане и Международным фондом тюркской культуры и наследия.

В мероприятии приняли участие представители академических кругов, дипкорпусов, СМИ, а также члены татарской диаспоры Азербайджана и студенты.

С приветственной речью к участникам конференции обратились декан Школы общественных и международных отношений Университета ADA Анар Вaлиев, посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева и посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

В своем выступлении посол Эгидиюс Навикас подчеркнул, что мультикультурализм является одной из важных ценностей, разделяемых Азербайджаном и Литвой, подчеркнув важность повышения осведомленности об истории и наследии этнических меньшинств.

«В Литве есть два уникальных тюркских меньшинства – татары и караимы. 2021 год объявлен Парламентом Литвы Годом истории и культуры литовских татар, а 2022 год – Годом истории и культуры литовских караимов», – сказал посол Литвы.

Выступая на мероприятии, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула важность популяризации истории и культуры тюркских народов, сумевших сохранить свою самобытность и не утративших своих многовековых традиций, и в этом контексте отметила проживающих в Литве татар, которые, несмотря на свою малочисленность, занимают достойное место в литовском обществе.

«В направлении популяризации материальных и культурных ценностей тюркских народов на международной арене Международный фонд тюркской культуры и наследия успешно сотрудничает с посольством Литвы в Азербайджане», – отметила Гюнай Эфендиева.

В завершении конференции представители татарской диаспоры Азербайджана продемонстрировали участникам конференции музыкальные номера.

incity.az