14 марта 2021 г. КРОО “Татарская община “Булгар-К” провела семинар “Роль бабушки в семье” с целью реализации программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь “Я” – моя семья!». Семинар направлен на сохранение самобытности, национальной культуры, традиций и семейных ценностей татар.

Роль бабушки в семье велика и важна: она хранитель информации о прошлом, носитель знаний, опыта и мудрости. Бабушка предает внукам свои знания о прошлом, помогает расширить кругозор ребенка, приобрести опыт общения со старшим поколением.

Основными целями программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь “Я” – моя семья!» является повышение престижа семьи, создание необходимых условий для реализации ею своих исконных функций, развитие творческих способностей, а также обеспечение социальной активности молодого поколения.