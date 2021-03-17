tatruen
Главная / Новости / “Татарская община “Булгар-К” провела семинар “Роль бабушки в семье”
“Татарская община “Булгар-К” провела семинар “Роль бабушки в семье”

“Татарская община “Булгар-К” провела семинар “Роль бабушки в семье”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.03.2021 0 20

14 марта 2021 г. КРОО “Татарская община “Булгар-К” провела семинар “Роль бабушки в семье” с целью реализации программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь “Я” – моя семья!». Семинар направлен на сохранение самобытности, национальной культуры, традиций и семейных ценностей татар.

Роль бабушки в семье велика и важна: она хранитель информации о  прошлом, носитель знаний, опыта и мудрости. Бабушка предает внукам свои знания о прошлом, помогает расширить кругозор ребенка, приобрести опыт общения со старшим поколением.

Основными целями программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь “Я” – моя семья!» является повышение престижа семьи, создание необходимых условий для реализации ею своих исконных функций, развитие творческих способностей, а также обеспечение социальной активности молодого поколения.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.