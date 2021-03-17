В.Г.Шайхразиев встретился в Санкт-Петербурге с татарским активом Северо-Западного федерального округа

Сегодня в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург заместитель

Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском Доме национальностей.

На встрече с татарским активом приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Р.Н. Валиуллин, директор «Санкт-Петербургского Дома национальностей» В.А. Николаев, представители татарских общественных организаций

Архангельской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Также в режиме ВКС всех участников встречи поприветствовал директор «Дома народов России» А.Н. Березин.

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в своем выступлении подчеркнул, что начиная с 2018 года такие встречи проводятся ежегодно во всех федеральных округах, различных городах и районах Российской Федерации. Он отметил, что в этом году эти встречи были организованы в рамках реализации документа “Татары: стратегия действия”. Далее Василь Шайхразиев ознакомил собравшихся с итогами деятельности Всемирного конгресса татар за 2020 год и предстоящими крупными мероприятиями 2021 года и отметил, что в следующем году будет отмечаться 30-летний юбилей организации Всемирного конгресса татар.

Во встрече с отчетами за 2020 год выступили член Национального Совета Всемирного конгресса татар, председатель Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Р.М. Яркаев, председатель общественной организации «Татарское Общество Тосненского района Ленинградской области «Изге Юл» («Добрый Путь») И.Г. Кутуев, председатель Мурманской региональной общественной организации содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк) Р.Ф. Биккиняев.

В ходе встречи татарский актив высказал председателю Нацсовета волнующие их вопросы и поблагодарил за поддержку, оказанную Татарстаном.