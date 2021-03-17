Временной интервал образования сёл можно проследить по ревизиям

Об этом сегодня сообщил краевед из Набережных Челнов Салават Хусаинов в ходе V Всероссийского форума татарских краеведов.

По словам исследователя, несмотря на то, что нельзя назвать точную дату образования деревень, временной интервал отследить всё же возможно. “Многие деревни возникли до того, как проводились ревизии. В виду этого их историю можно определить только по локальным документам. К ним относятся фонды губернских правлений и т.п. <…> По Казанскому уезду, к сожалению, материалы 4,5,6,7 ревизий сгорели”, – сказал Хусаинов.

Напомним, в эти дни в Уфе проходит V Всероссийский форум татарских краеведов. Завтра, 18 марта, состоится пленарное заседание Форума, в котором ожидается участие руководства Всемирного конгресса татар.