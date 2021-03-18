В Уфе приветствовали участников Форума татарских краеведов

В эти минуты в конференц-зале отеля “Президент” (г. Уфа) состоялось официальное открытие V Всероссийского форума татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность».

Порядка 200 краеведов-исследователей из 20 регионов России приветствовал начальник комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор Альберт Бурханов, руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин и начальник комитета по национальному образованию и культуре Всемирного конгресса татар Рустем Гильмутдинов.

Альберт Бурханов ознакомил участников Форума с повесткой дня. Так, сегодня запланирована работа 3 секций:

вопросы и задачи изучения, сохранения и использования уникальных объектов природы и памятников историко-культурного наследия татарского народа. Проблемы изучения региональной истории, развития татарского краеведения, музейного дела и этнотуризма в регионах Волго-Уралья и Евразии;

актуальные вопросы и задачи изучения истории, современного состояния и перспектив развития татарских сел и деревень в регионах Евразии;

вопросы и задачи составления родословных (шеджере) и изучения жизни и деятельности земляков – выдающихся представителей татарского народа.

Во второй половине дня состоится пленарное заседание Форума.