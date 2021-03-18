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В Нурлатском мухтасибате детей обучают татарскому языку с логопедом

В Нурлатском мухтасибате детей обучают татарскому языку с логопедом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.03.2021 0 1

В духовном центре имени Ахмадзаки Сафиуллина Нурлатского мухтасибата начал работу логопедический кабинет. Специалист с высшим образованием, логопед с 10-летним стажем Роза Сабирова занимается с детьми от 2 до 7 лет. Основная цель логопеда – через игры улучшить произношение татарских слов, расширить и приумножить словарный запас детей, развить внимательность, логическое мышление, связную речь, привить любовь к родному языку. Роза Равилевна получила специальность филолога и логопеда, обучаясь на факультете татарской филологии КФУ и логопедическом отделении Московского гуманитарного института. В настоящее время её основное направление работы – занятия с детьми, которые не умеют говорить или с трудом владеют языками. С детьми, входящими в эту группу, специалист ведет занятия на татарском языке. Таким образом, язык малышей раскрывается на родном языке.

dumrt.ru

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