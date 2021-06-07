Татарские и якутские писатели вместе отметили в Казани день рождения Пушкина

Якутские и татарские писатели отметили День русского языка – 222-летие со дня рождения великого русского писателя Александра Пушкина в Казани.

Председатель Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева сообщила, что произведения Александра Пушкина имеют огромное значение для якутов, татар и всех народов России.

«Сегодня мы открыли для себя Дни Якутии в Татарстане, приняли участие в празднике, посвященному дню рождения Александра Пушкина. И это очень символично, ведь все народы России объединяются вокруг русского языка. И хотя мы являемся тюркоязычными народами – якуты и татары – но мы общаемся на русском языке. Для многих якутских писателей Александр Пушкин являлся светочем, на который они равнялись. Произведение «Евгений Онегин» было переведено ранее на якутский язык, и сегодня писатели и поэты продолжают переводить другие произведения, поскольку Пушкин был и остается нашим всем, и он действительно до сих пор актуален», — рассказала она.

В рамках Дней Якутии в Татарстане, которые пройдут с 7 по 11 июня, писатели и поэты двух регионов также посетят родину татарского народного поэта Габдуллы Тукая, проведут круглый стол «О путях развития литератур тюрко-язычных народов России» и обсудят дальнейшее сотрудничество.

ysia.ru