В Красногорске обменялись опытом воспитания подрастающего поколения

27 мая 2021 г. в ДК «Подмосковье» г. Красногорска МО состоялся круглый стол на тему «Воспитывающая среда как важная составляющая формирования культурно-нравственной личности».

Ф.Ш.Мухтасаров-председатель РТНКА МО (модератор), начав заседание, подчеркнул, что главной целью обсуждения обозначенной темы является обмен разнообразным позитивным опытом работы приглашенных докладчиков в сфере воспитания подрастающего поколения и его распространение в муниципальных образованиях МО.

Квасникова Т.Ю.- заместитель Главы администрации по социальной сфере (модератор) вкратце рассказала о состоянии межнациональных отношений в г.о.Красногорске.

В.Н.Замарахин -представитель ГУСК МО (модератор) рассказал о мероприятиях, организуемых на территории МО, направленных на реализацию государственной политики в сфере межнациональных отношений на территории МО и формах взаимодействия власти с национально-культурными общественными объединениями. Он сообщил об объявленном Конкурсе на грант среди НКА МО, начале работы КС по делам НКА МО, предстоящем Фестивале национальных культур МО (г. Реутов-12 июня 2021 г.).

С приветственным словом от ассамблеи народов России выступил Абдуганиев Н.Н.-председатель Исполкома АНР.

С большим интересом присутствующие выслушали все тематические доклады в соответствии с предложенной программой, которые сопровождались и презентациями.

По итогам выступлений была принята Резолюция, которая будет доведена до каждого муниципального образования Московской области.

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