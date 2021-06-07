В селе Кобылкино Каменского района состоялся юбилейный 35-ый Сабантуй

5 июня 2021 г. в с. Кобылкино Каменского района состоялся юбилейный 35-ый Сабантуй, который собрал на центральной площади жителей и гостей села.

Торжественная часть праздничного мероприятия началась с поздравительной речи почетных гостей. Со словами приветствия к присутствующим обратились:

-глава администрации Каменского района Юркин С. И.,

-заместитель главы администрации Каменского района Логачева О. А.,

-руководитель аппарата администрации Каменского района Ламзина Е. Ф.,

-председатель МОО “Общество татарской культуры Каменского района” Девликамов Р. Х., а также

-глава администрации Кобылкинского сельсовета Маштаков Р. И., – глава Кобылкинского сельсовета Кудряков Р. К..

РОО “ТНКА Пензенской области” на празднике Сабантуй-2021 представил член Президиума исполкома автономии Абдрашитов Т. Р.. Тагир Равильевич от имени Председателя РОО “ТНКА Пензенской области” Туктарова Ж. З. поздравил гостей и участников мероприятия, пожелал здоровья, благополучия и успехов, вручил лучшим труженикам села благодарственные письма и подарки.

Сабантуй продолжился концертом с участием солистов и творческих коллективов Каменского района. Артисты порадовали зрителей полюбившимися песнями на татарском языке и ритмичными национальными танцами. Сабантуй не обошелся без ставших традиционными спортивных игр, в которых с радостью приняли участие и взрослые и дети. В рамках праздника состоялась товарищеская игра в футбол. Гостеприимное татарское чаепитие завершило дневную программу Сабантуя. Вечером жителей и гостей Кобылкино ждала дискотека и яркий праздничный салют!

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