В честь 1099-летия официального принятия Ислама в Волжской Булгарии прошел Изге Болгар җыены

5 июня на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар җыены». Участие в празднике приняли многочисленные официальные гости из Москвы, руководство Республики Татарстан, лидеры духовенства, главы муниципальных образований, руководители министерств и ведомств, мусульманские религиозные деятели из регионов Российской Федерации, которые принимают участие в работе XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

На торжественном открытии перед Памятным знаком участников Изге Болгар җыены участников форума поприветствовали Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, председатель Духовного собрания мусульман России А.Р. Крганов, первый заместитель Председателя Духовного управления мусульман РФ Д.В. Мухетдинов, а также присутствовали другие видные мусульманские религиозные деятели.

Почетными гостями форума были также Государственный Советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев, заместитель председателя ГСВ «Россия – Исламский мир» Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Ерёмин, Митрополит Казанский и Татарстанский владыка Кирилл.

Марат Хуснуллин, поприветствовав участников фестиваля от имени Председателя Правительства РФ и от себя лично, выразил благодарность руководству республики за проведение такого значимого мероприятия для всей страны, основа которого заложена более 1000 лет назад. Он отметил, что Президент страны В.В. Путин неоднократно подчеркивал особую важность сохранения религиозных традиций, который является основой духовной культуры нашей страны и условием укрепления ее государственности. По итогам прошедшего рабочего совещания по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией Марат Хуснуллин выразил уверенность, что совместно с Республикой Татарстан и уважаемыми духовными лидерами это значимое событие удастся провести на высочайшем организационном уровне.

Рустам Минниханов, выразив слова благодарности в адрес Президента РФ подчеркнул, что 1100-летие – общефедеральное событие и праздничные мероприятия не ограничатся Казанью, Татарстаном и Болгаром, а пройдут в масштабах России.

Минтимер Шаймиев добавил, что празднование этого исторического события означает признание Исламской религии в масштабах России.

Начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Ерёмин отметил, что сегодня святой Болгар сияет исламской мыслью, исламскими традициями, которые были приняты более 1000 лет назад именно в Болгарской земле. “Отсюда богословы понесли свет ислама, свои традиции по территории нынешней России. Эти традиции, труды татарских богословов, богословов тех народов, которые вышли из Волжской Болгарии, слились с трудами представителей Ислама Кавказа, Крыма и в результате появились уникальные Российские традиции Ислама”, – сказал он. Евгений Еремин сообщил, что свидетельством тому, что традиции по-прежнему живут на Болгарской земле является деятельность БИА. “Президент России высоко оценивает роль Ислама, роль мусульман в нашей общественной, религиозной жизни России и поэтому он поддержал инициативу о праздновании в следующем году этого замечательного юбилея”, – резюмировал он.

А Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к участникам фестиваля с призывом о важности проведения мероприятий 1100-летия со дня принятия Ислама, сохранения родного языка и помнить о своей национальной идентичности во время переписи.

Кульминацией мероприятия стал коллективный полуденный намаз на руинах древней Соборной мечети у большого минарета.

На Болгарской земле в честь Изге Болгар жыены прошло множество праздничных мероприятий. Так, в рамках основных мероприятий от ДУМ РТ в восемь утра началось чтение Куръана и исполнения мунаджатов у Памятного знака. Здесь выступил ученик муфтия Татарстана, Куръан-хафиз Саидкамал Суюнов. В течение дня представители ДУМ РТ провели занятия, посвященные правилам совершения намаза, мастер-классы по вязанию платков для женщин и чалмы для мужчин.

Представители восьми медресе, РИИ, КИУ, подведомственных муфтияту Татарстана, проконсультировали абитуриентов, рассказали о программах обучения, условиях поступления. Сотрудники отдела по вопросам шариата ДУМ РТ дали консультации по вопросам правильного совершения молитв и обрядов. В рамках Изге Болгар жыены также были организованы ярмарки народных промыслов и точки продаж ИД “Хузур”.

На Изге Болгар җыены были привлечены волонтеры ДУМ РТ – с утра 30 юношей и 16 девушек встречали посетителей, показывали дорогу, места для омовения и молитв, ознакомили с достопримечательностями. Они также обеспечили соблюдение мер для предотвращения распространения инфекции COVID-19, выстраивали безопасную дистанцию во время намаза и т.д.

Справка: «Изге Болгар җыены» проводится в г.Болгаре Спасского муниципального района Республики Татарстан с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами Ислама в качестве государственной религии в 922 году. «Изге Болгар җыены» ежегодно привлекает многочисленных мусульман из разных регионов России и зарубежных стран.

С 2005 года праздник проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Спасского муниципального района Республики Татарстан.

С учетом важного исторического значения этого события Законом Республики Татарстан от 14.10.2010 № 74-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О праздничных и памятных датах Республики Татарстан» день официального принятия Ислама Волжской Булгарией установлен как памятная дата Республики Татарстан.

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