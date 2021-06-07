В Волжском состоялся этнофестиваль «Созвучие культур»

28 мая 2021 года в г. Волжском Волгоградской области в рамках реализации проекта «Создание этноцентра «ВМестЕ» для дошкольников» состоялся этнофестиваль «Созвучие культур».

Организаторами фестиваля выступили ВРОО «Татарский культурно – образовательный центр «Идель» и МДОУ д/с № 103 «Умка» при поддержки фонда Президентских грантов.

Этнофестиваль «Созвучие культур» – это молодой, но яркий и перспективный праздник, который объединил представителей разных национальностей, нацеленный на расширение и укрепление единого культурного пространства, продвижение национальных культурных традиций.

Гости праздника получили редкую возможность совместить несколько взаимодействующих мероприятий, проходящих в одном месте и в одно время:

– стать участниками мастер-классов по росписи гипсовых фигур, изготовлению казахской тюбетейки и узбекского костюма;

– познакомиться с убранством и мини-домами национальностей;

– поучаствовать в национальных играх, сдать нормы ГТО, стать участником турнира по фехтованию и поиграть в гигантское домино с национальным орнаментом;

– получить пространство и возможность для самореализации, творческого самовыражения и живого общения на площадке пленэр. Там каждый смог изобразить то, что у него на душе, создавались макеты «Двор будущего», а самые юные участники расписывали слово «ВМестЕ»;

– и, конечно же, отведать национальные шедевры и изыски на площадке «Лакомый кусочек».

Самой яркая часть фестиваля «Созвучие культур» стало дефиле «Этностиль» на котором были представлены национальные костюмы. А в рамках концертной программы замечательные артисты подарили нам свои национальные песни и танцы!

Руслан Дубин