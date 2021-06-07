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В Ноябрьске прошёл традиционный праздник «Сабантуй»

В Ноябрьске прошёл традиционный праздник «Сабантуй»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.06.2021 0 9

Представители Национально-культурной автономии татар г. Сургута в лице коллектива татарской культуры были приглашены организаторами для выступления в концертной программе. Это вторая поездка коллектива в город Ноябрьск за последние пару месяцев.

Ансамбль полюбился жителям города своими яркими концертными номерами. Несмотря на то, что временами погода показывала свой характер и был дождь, зрители встречали аплодисментами каждый выход коллектива. Также, в концертной программе приняли участие популярный певец из г. Казань Ильнат Фархуллин, Светлана Люпп — лауреат международных конкурсов, солистка Сургутской филармонии, творческий коллектив Башкирской Государственной филармонии, в лице Загира Исянчурина, Лилии Ишемьяровой и Евгении Цыпиной г. Уфа.

Программа мероприятия включала в себя разнообразные интерактивные площадки.

Национально-культурная автономия татар г. Сургута

 

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