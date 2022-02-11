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Татарские Краеведы Удмуртии в действии

Татарские Краеведы Удмуртии в действии

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Наука, 11.02.2022 0 5

10 февраля с.г. в деревне Кестым Балезинского района Удмуртской Республики, на базе частного музея, в рамках реализации проекта “Чүпче буе Җыены” (Жыен чепецких татар) под руководством краеведа-исследователя, имам-хатыба местной мечети Касимова Ильмира был проведен семинар по татарскому национальному костюму для музейных работников и сотрудников учреждений культуры северных районов Удмуртии.

Цель семинара: ознакомление с традиционным татарским костюмом начала XX века, изучение его элементов, особенностей кроя и ношения.

Были поставлены следующие задачи для дальнейшей работы: разработка костюмов для татарских фольклорных ансамблей северных районов Удмуртии, соответствующих традициям конца 19- начала 20 века, с возрождением традиционного кроя татарского камзола, а так же забытых деталей костюма: изю и хасите.

Мероприятие проводится в рамках подготовки 1100-летия принятия ислама предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии и 30-летия Всемирного конгресса татар.

Надеемся, что такие встречи продолжатся, и появятся практические результаты.

А.А. Бурханов

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