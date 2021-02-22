Татарские романсы и песни: в Казани отпраздновали юбилей Рустема Яхина на фестивале «Мирас»

Композиторы разных поколений и известные певцы: чем удивил второй концерт фестиваля

В столице Татарстана 17 февраля прошел второй праздничный вечер шестого по счету фестиваля татарской музыки им. Назиба Жиганова «Мирас». На этот раз концерт фестиваля приурочили к 100-летию со дня рождения татарского композитора, автора гимна Республики Татарстан Рустема Яхина.

Рустем Яхин — значимая личность для национальной культуры Татарстана. Он внес неоценимый вклад в развитие наследия республики и считается основоположником татарских романсов и песен. Рустем Яхин признан мастером татарской лирической песни: он написал более 400 песен и романсов, популярность которых не угасает по сей день. Его произведения не только сформировали особую, культурную идентичность, но и стали вдохновением для многих других композиторов.

Организаторы фестиваля во главе с маэстро Александром Сладковским создали уникальную программу второго вечера с произведениями композиторов разных эпох, чтобы у зрителей мероприятия была возможность проследить историю развития и расцвета татарской музыки в полном объеме. В ней сочетаются как известные произведения Яхина, так и работы других вдохновленных им композиторов, отмечает арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев.

«Рустем Яхин — мастер татарского романса и песни. Все композиторы, которые слышали когда-то его музыку, оказались под его влиянием. И чтобы показать, как расцвела татарская песня благодаря Яхину и его современникам, у нас на втором концерте — песни композиторов разных поколений» – арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев

Особую атмосферу вечеру добавили известные татарские певцы, которые уже успели покорить сцены российских и мировых концертных площадок. В сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ прозвучали классические песни и романсы, что само по себе уникально и необычно.

«Исполняют песни и романсы молодые, но уже известные певцы. Они на эстраде себя хорошо показывают, а вот теперь послушайте, как они классику поют, да еще и с симфоническим оркестром. Это большая редкость» – арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев

Фестиваль «Мирас» — богатство прошлого и открытия настоящего

Открыл праздничный вечер второго дня фестиваля народный артист России и Татарстана, председатель правления Союза композиторов России и Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин. В своей приветственной речи он поздравил зрителей и участников 6-го фестиваля «Мирас».

Рашид Калимуллин особо отметил, что «Мирас» дает возможность не только насладиться образцовой классической музыкой, но и представить публике новые таланты и открытия в культурной сфере. Этим он помогает развитию и процветанию культуры республики.

«Сложившаяся традиция на концерте — слушать музыку Назиба Жиганова. Звучит музыка наших аксакалов, известных, выдающихся композиторов. Звучит музыка молодых композиторов. То есть мы имеем возможность услышать композиторов разных направлений, пишущих в разных жанрах. Многие композиторы нашли уже свой путь, свою дорогу именно на фестивале» – председатель правления Союза композиторов РФ и Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин

В завершение своего выступления Рашид Калимуллин выразил огромную благодарность всем организаторам фестиваля «Мирас», особенно подчеркнув большой вклад Государственного симфонического оркестра РТ и его художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана маэстро Александра Сладковского в развитие и поддержку национальной культуры республики. Рашид Калимуллин пожелал оркестру, чтобы все концерты фестиваля прошли на высочайшем уровне, который ГСО РТ из года в год показывает не только на площадках России, но и на мировых сценах.

Первыми на сцену вышли дирижер Большого театра России Айрат Кашаев, который дирижировал Государственным симфоническим оркестром РТ на протяжении всего вечера, и участница и лауреат международных конкурсов пианистка Миляуша Хайруллина. Вместе они исполнили одно из самых знаменитых произведений композитора Рустема Яхина — Концерт для фортепиано с оркестром.

Виртуозная игра Миляуши Хайруллиной получила яркое обрамление и зазвучала по-новому благодаря аккомпанементу ГСО РТ. Раскатистая мелодия сменялась динамичными ритмами, а струнные и духовые инструменты и фортепиано дополняли друг друга, погружая зрителей в уникальную атмосферу музыки.

Культурная связь композиторов разных эпох в романсах и песнях

Второе отделение концерта было посвящено песням и романсам татарских композиторов разных эпох. Известные певцы, покорившие татарскую эстраду, а также завоевавшие народную славу и признание исполнили одни из самых знаменитых произведений татарской национальной культуры под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра РТ.

Открыла программу песня Рустема Яхина на стихи Мустафы Нугмана «Мои глаза ищут тебя» в исполнении заслуженного артиста Татарстана, призера и участника международных конкурсов Ильнара Миранова. Следующей на сцену вышла оперная певица, заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина. Она исполнила песню Назиба Жиганова на стихи Сибгата Хакима «Ветка сирени».

На втором дне фестиваля «Мирас» также прозвучали песни композитора Резеды Ахияровой. Ее произведения стали неотъемлемой частью современной культурной жизни Татарстана. На сцене были исполнены «Сююмбике» и «Будешь помнить меня», которые завоевали признание не только татарстанских и российских зрителей, но и зарубежных любителей музыки. В этот вечер композитор не раз поднялась на сцену под аплодисменты зала.

Помимо этого была исполнена одна из последних песен ученика и преемника Рустема Яхина композитора Рашида Калимуллина «Ты позабудь…», объединяющая в себе национальные традиции и современные течения музыки. Исполнил ее еще один солист вечера — Ильгиз Мухутдинов. Песня «Я — Татарин» тоже не осталась без внимания и прозвучала на сцене концертного зала, вызвав бурную реакцию публики. Также зрители услышали ставшую уже народной песню Сары Садыковой «Жду тебя».

В программе второго концерта фестиваля «Мирас» среди всех композиций звучали песни «Ты говорила мне» Энвера Бакирова, «Светлая надежда» и «Еще не поздно» Эльмира Низамова. Завершением праздничного вечера второго дня фестиваля «Мирас» стала песня Рустема Яхина «Где ты?» в исполнении Илюсы Хузиной и Филюса Кагирова.

Следующий, заключительный концерт фестиваля «Мирас» пройдет 20 февраля в 17.00 в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

Розалия Хайруллина

sntat.ru