В Черемшанском мухтасибате при участии муфтия РТ после реконструкции открылась мечеть

В 8-й день месяца Раджаб (20 февраля) при участии главы мусульман Татарстана в селе Амирово Черемшанского района после реконструкции открыли мечеть. На торжественной церемонии присутствовали многочисленные гости, официальные руководители, священнослужители, спонсоры и прихожане.

Торжественная церемония началась с чтения аятов Куръана в исполнении муфтия Камиля хазрата Самигуллина. Затем он ознакомил собравшихся с достоинствами месяца Раджаб. Муфтий отметил, что скоро наступит месяц Рамадан и разъяснил порядок соблюдения поста и проведения всего месяца в целом. Далее Камиль хазрат остановился на качествах мусульманина и призвал готовиться к этому священному месяцу уже сейчас, работая над своей нравственностью, воспитанием души, больше читать Куръан. Затем он объяснил важность и достоинства совершения поклонения, а также мягкого и красивого дагвата (призыва). Объясняя особенности дагвата, он привел примеры из истории ислама. Он подчеркнул, что в мечетях необходимо мудро призывать людей к вере.

На торжественную церемонию также приехал глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин. «Большое спасибо тем, кто вложил в реставрацию этой мечети свои силы и имущество. Пусть Всевышний даст нам силы и поможет служить нашей вере и нашему народу», – сказал он.

Предприниматель, организатор многих благотворительных проектов, спонсор Миндар Агзамович Аглямов, взявшийся за это богоугодное дело, рассказал гостям о ходе реставрационных работ. После строительства мечети в память о своей матери в центре Черемшана он пообещал отремонтировать мечеть в родном селе. В ремонт вложили много сил. В мечети теперь есть просторные залы для молитв для мужчин и женщин, специальная комната для ифтаров и приема пищи, туалет, отдельные классы для мужчин и женщин. «Если мы будем продвигать религию, сможем сохранить и нацию. Только ислам сохранит язык живым. Вот почему мы создали учебные классы. «Давайте приступим правильному религиозному воспитанию наших детей, и сами, обучившись в красивых мечетях, приумножим свое духовное богатство», – призвал он.

Каменная мечеть в селе Амирово построена в 1991 году. Перед сельчанами стояла задача расширить мечеть. В результате эту работу, посоветовавшись с сельчанами, проделали выходцы из этой местности-уроженцы деревни Амирово Фазыл и Миндар Аглямовы, многие годы проработавшие в Сургуте. А житель этой местности Ихсанов Азат руководил строительной бригадой. Сегодня эти самоотверженные лица получили Благодарственные письма из рук муфтия.

Строители отремонтировали фундамент, оштукатурили, покрасили стены, восстановили внутреннее убранство, построили пристрой, отремонтировали минарет и покрыли новой кровлей, благоустроили окрестности мечети. Таким образом, мечеть была расширена, отремонтирована и украшена, и она снова стала служить мусульманам. Да благословит Аллах исполнителей этого благородного дела. Мечети было присвоено имя отца Аглямовых – Агзам. Известно также, что Фазиль и Миндар Аглямовы построили мечеть со всеми удобствами в селе Черемшан во имя своей матери Мушбика.

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