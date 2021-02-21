18 февраля 2021 года в Лаишевском Доме культуры прошел конкурс-фестиваль “Музыка родного языка”.

Фестиваль открыл музыкально-инструментальный ансамбль “Радушие” Лаишевской СОШ № 2 татарской народной мелодией “Каз канаты”. Конкурс проходил по двум номинациям: народные песни и национальные танцы. С 33 песенно-танцевальными номерами из 12 школ Лаишевского района приняли участие более 100 учащихся.

Номинации были разделены на группы для 1-4, 5-8, 9-11 классов в зависимости от возрастных особенностей детей. В рамках фестиваля учащиеся, одетые в национальные костюмы, исполнили народные танцы и национальные песни. На сцене прозвучали татарские, русские, украинские, кряшенские, марийские народные песни. Из танцев учащиеся с удовольствием исполнили русские, татарские, персидские национальные танцы.

Правильность исполнения песен в работе Жюри оценила заслуженный работник культуры Республики Татарстан Хакимова Васима Тазиевна, постановку танцев на сцене – артистка народного ансамбля, хореограф Мартынова Валентина Павловна.

Мероприятие “Музыка родного языка” стало не только конкурсом, но и ярким музыкальным событием, объединяющим народы.

laishevskyi.ru