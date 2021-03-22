Татарский центр Хорезма принял участие в празднике Масленица

14 марта 2021 года в г. Ургенче в Доме дружбы состоялся областной этап мероприятия «Проводы Масленицы», в котором приняли участие русский культурный центр, татарский культурный центр, корейский культурный центр, казахский культурный центр. Гостями мероприятия стали представители администрации города Ургенч, гости из России и общественность. Мероприятие организовал Русский культурный центр.

С приветственными словами вышли представители Хокимията г. Ургенча, Дома дружбы и национальных культурных центров Хорезмской области.

Татарский центр выступил со своими номерами в национальной одежде и продемонстрировал культуру и традиции татарского народа.

Также была проведена экскурсия по Дому дружбы для участников концерта.

Дамира Латыпова,

председатель Татарского центра Хорезмской области,

г.Ургенч, Республика Узбекистан

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