В Нурлате прошел Международный праздник Навруз

Сегодня, в день весеннего равноденствия, на площадке Дома дружбы народов прошел праздник Навруз.
Народные забавы, песни и хороводы, национальные угощения от представителей различных национально-культурных объединений района – все это ждало на празднике всех его гостей.
С поздравительным словом обратилась к присутствующим заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ляйсан Нафигина и выразила свои самые добрые пожелания.
Навруз символизирует начало новой жизни, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов, проживающих в Нурлатском районе. Здесь для детей были организованы веселые игры, желающие могли попить чай из самовара с вкусными блинами и ароматным вареньем. По традиции представители узбекского национально-культурного объединения района приготовили плов, которым угощали всех гостей. А местные мастера сцены дарили нурлатцам свои лучшие концертные номера и праздничное настроение.
Праздник прошел весело, под знаком дружбы и единения!