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В Нурлате прошел Международный праздник Навруз

В Нурлате прошел Международный праздник Навруз

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.03.2021 0 7

Сегодня, в день весеннего равноденствия, на площадке Дома дружбы народов прошел праздник Навруз.

Народные забавы, песни и хороводы, национальные угощения от представителей различных национально-культурных объединений района – все это ждало на празднике всех его гостей.

С поздравительным словом обратилась к присутствующим заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ляйсан Нафигина и выразила свои самые добрые пожелания.

Навруз символизирует начало новой жизни, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов, проживающих в Нурлатском районе. Здесь для детей были организованы веселые игры, желающие могли попить чай из самовара с вкусными блинами и ароматным вареньем. По традиции представители узбекского национально-культурного объединения района приготовили плов, которым угощали всех гостей. А местные мастера сцены дарили нурлатцам свои лучшие концертные номера и праздничное настроение.

Праздник прошел весело, под знаком дружбы и единения!

nurlat-tat.ru

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