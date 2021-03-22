В Нурлате прошел Международный праздник Навруз

Сегодня, в день весеннего равноденствия, на площадке Дома дружбы народов прошел праздник Навруз.

Народные забавы, песни и хороводы, национальные угощения от представителей различных национально-культурных объединений района – все это ждало на празднике всех его гостей.

С поздравительным словом обратилась к присутствующим заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ляйсан Нафигина и выразила свои самые добрые пожелания.