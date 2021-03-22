На Наврузе в Нагайбакском выступили казахские, татарские и башкирские самодеятельные артисты

21 марта 2021 года в Доме культуры поселка Нагайбакский Челябинской области состоялся традиционный фестиваль национального творчества тюркоязычных народов «Навруз-2021».

Организаторы фестиваля: Администрация Нагайбакского муниципального района, Управление культуры и Дом творчества.

Праздник проводится в целях сохранения и возрождения древнего праздника «Навруз», знакомства жителей района с культурой тюркоязычных народов, развития и повышения творческого мастерства участников фестиваля, формирование патриотических чувств и эстетических вкусов подрастающего поколения.

С приветственным словом к собравшимся зрителям обратились заместитель главы Нагайбакского района по производственным вопросам Абайдулла Ябыков и депутат районного Собрания Каирбек Сеилов.

В прошлом году мероприятие было проведено в онлайн-формате. В этом году артисты смогли показать себя на сцене Дома культуры п. Нагайбакский.

В празднике приняли участие художественные коллективы Домов культуры и сельских клубов, общеобразовательных школ района, отдельные исполнители.

Самодеятельные артисты состязались в нескольких номинациях:

-«Театрализованная реконструкция национального обряда»;

-«Исполнение песни» (возрастные категории: до 17 лет; от 17 лет);

-«Исполнение песни казахского композитора Шамши Калдаякова»;

-«Исполнение народной мелодии или наигрыша» (возрастные категории: до 18 лет, от 18 лет);

-«Национальный танец» (возрастные категории: до 17 лет, от 17 лет);

-«Художественное слово» (возрастные категории: до 17 лет, от 17 лет).

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