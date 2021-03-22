В Елабуге отметили праздник Науруз

В городском Дворце культуры елабужане отметили традиционный для всех восточных народов праздник – Науруз. Напомним, что в прошлом году из-за эпидемиологической ситуации праздник был отменен.

Науруз считается началом Нового года у азербайджанцев, албанцев, туркменов, таджиков и казахов и других тюркских народов. Этот праздник несет в себе культурные, духовные и исторические традиции разных народов в России.

Для гостей подготовили концерт с участием национальных творческих коллективов. Со сцены звучали песни и стихи на разных языках, а танцевальные номера приковывали взгляды и завораживали своей красотой и слаженностью.

С праздником елабужан поздравила директор представительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском районе, заслуженный работник культуры РТ Зулейха Эмирбекова.

– Науруз байрам-праздник весны и обновления, надежды. Празднование Науруза вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю крепкого здоровья и всего самого наилучшего”, – обратилась ко всем присутствующим Зулейха Эмирбекова.

Для гостей праздника была подготовлена концертная программа, звучали песни и стихи на разных языках.

– Мы диаспора туркмен поздравляем всех елабужан с таким красивым праздником весны, праздником равноденствия. Желаем всем горожанам счастья, здоровья, долгих лет жизни, воплощения всех свои мечт”, – сказала Замира Вапанаева.

По традиции, в этот день накрывают богатый стол и участвуют в шумных народных гуляниях. Кстати, в Елабуге Науруз также не обошелся без традиционных угощений. Все присутствующие в этот день могли отведать таджикского плова, самсы,сладостей,национальных блюд.

Туркменская диаспора к празднику приготовила много угощений. К примеру одно из национальных блюд – пирог “Ишлекли”.

Как рассказала Замира Вапанаева, его делают из фарша и слоеного теста. Попробовать пирог удалось и нам. Сказать, что вкусно — это ничего не сказать. Пирог был сочным и ароматным.

Праздник прошел в атмосферы дружбы и взаимоуважения.

elabuga-rt.ru