В Альметьевске прошел семинар, посвященный музыкально-инструментальной культуре

19 марта в Альметьевском музыкальном колледже им. Ф.З. Яруллина прошел семинар-практикум «Этническая музыкально-инструментальная культура народов Татарстана в современных условиях», посвященный 130-летию со дня рождения композитора и исследователя татарской народной музыки Султану Габяши.

В мероприятии приняли участие этномузыкологи, фольклористы, педагоги, руководители фольклорно-инструментальных ансамблей, изготовители этнических музыкальных инструментов.

Эксперты затронули вопросы этнического инструментального искусства региона, познакомили участников с методиками работы по возрождению старинных инструментов, обменялись опытом по сбору, изучению и воспроизведению фольклорных традиций.

Спикерами выступили: Макаров Геннадий Михайлович, Галкина Марина Владимировна, Сарварова Лилия Илдусовна, Мифтахова Алсу Равилевна, Мария Владимировна Стуклова, Павел Андреевич Александров.

В завершение семинара-практикума участники посетили Общественный центр «Алмет», где представлена уникальная выставка музыкальных инструментов народов мира.

Организаторы: Министерство Культуры РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр», Благотворительный фонд “Татнефть”.

Таткультресурсцентр