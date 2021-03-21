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Зайнаб Мухамеджанова – победительница конкурса «По следам истории»

Зайнаб Мухамеджанова – победительница конкурса «По следам истории»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.03.2021 0 9

Ученица художественной студии «Соприкосновение» Татарского культурного центра Москвы  Зайнаб Мухамеджанова заняла 1 место в конкурсе «По следам истории», который ежегодно проводится  молодежным центром «Идель» (Казань). Поздравляем Зайнаб и ее наставника — руководителя студии «Соприкосновение», члена творческого Союза художников России, члена Международного художественного Фонда Наилю Жиганшину.
19 марта Наиля Хасяновна отмечает свой день рождения. Художник с большим педагогическим стажем — она воспитала около 40 учеников – победителей художественных конкурсов различного уровня, по направлениям: графика,  живопись, дизайн костюма, декоративно – прикладное искусство, фотография, куклы.
Основная задача студии — приобщение к  татарской культуре  через соприкосновение, личное соучастие и творчество. Развитое образное мышление активно помогает  познать не только далекое прошлое, но  и представить фантастическое будущее, сохранить свою творческую индивидуальность, свое личностное видение мира, а это – неотъемлемая часть  каждого художника!
 Татарский мир богат  традициями, обычаями, в которых гармонично переплелись все направления национальной культуры и истории.
    В произведениях учеников мастерской  оживают герои татарских мифов, легенд, сказок,  литературных произведений и исторических событий. Особый интерес вызывают  занятия по изучению   татарского декоративно- прикладного искусства ,  особенностей национального костюма и народной культуры.

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