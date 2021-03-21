Зайнаб Мухамеджанова – победительница конкурса «По следам истории»

Ученица художественной студии «Соприкосновение» Татарского культурного центра Москвы Зайнаб Мухамеджанова заняла 1 место в конкурсе «По следам истории», который ежегодно проводится молодежным центром «Идель» (Казань). Поздравляем Зайнаб и ее наставника — руководителя студии «Соприкосновение», члена творческого Союза художников России, члена Международного художественного Фонда Наилю Жиганшину.

19 марта Наиля Хасяновна отмечает свой день рождения. Художник с большим педагогическим стажем — она воспитала около 40 учеников – победителей художественных конкурсов различного уровня, по направлениям: графика, живопись, дизайн костюма, декоративно – прикладное искусство, фотография, куклы.

Основная задача студии — приобщение к татарской культуре через соприкосновение, личное соучастие и творчество. Развитое образное мышление активно помогает познать не только далекое прошлое, но и представить фантастическое будущее, сохранить свою творческую индивидуальность, свое личностное видение мира, а это – неотъемлемая часть каждого художника!

Татарский мир богат традициями, обычаями, в которых гармонично переплелись все направления национальной культуры и истории.

В произведениях учеников мастерской оживают герои татарских мифов, легенд, сказок, литературных произведений и исторических событий. Особый интерес вызывают занятия по изучению татарского декоративно- прикладного искусства , особенностей национального костюма и народной культуры.