Артисты Театра песни “Тальян” – лауреаты конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей»

Артисты Театра песни «Тальян» под руководством заслуженного артиста РФ Ильдара Шигапова, стали лауреатами престижного Международного конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей».

Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии имени Г. Тукая Венеры Ганиевой, проводится в столице Татарстана – Казани уже в 8-ой раз. В связи с медико-санитарными ограничениями в этом году он проходил в заочной форме – исполнители из разных городов России пересылали видеоролики со своими выступлениями в Оргкомитет конкурса.

В номинации «Академический вокал СОЛО» лауреатами II степени стали Ринат Каюмов и Флора Шамсутдинова, лауреатом I степени – Рената Бадамшина.

В номинации «Народное пение СОЛО» лауреатом II степени стала Зяйняб Сулейманова.

В номинации «Эстрадное пение СОЛО» лауреатами I степени стали Аида Зарипова и Динара Ряхимова.