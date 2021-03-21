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Артисты Театра песни “Тальян” – лауреаты конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей»

Артисты Театра песни “Тальян” – лауреаты конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.03.2021 0 4

Артисты Театра песни «Тальян» под руководством заслуженного артиста РФ Ильдара Шигапова, стали лауреатами престижного  Международного конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей».
Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии имени Г. Тукая Венеры Ганиевой,  проводится в столице Татарстана – Казани уже в 8-ой раз. В связи с медико-санитарными ограничениями в этом году он проходил в заочной форме –  исполнители из разных городов России пересылали видеоролики со своими выступлениями в Оргкомитет конкурса.
В номинации «Академический вокал СОЛО» лауреатами II степени стали Ринат Каюмов и Флора Шамсутдинова, лауреатом I степени – Рената Бадамшина.
В номинации «Народное пение СОЛО» лауреатом II степени стала Зяйняб Сулейманова.
В номинации «Эстрадное пение СОЛО» лауреатами I степени стали Аида Зарипова и Динара Ряхимова.

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