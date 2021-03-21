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В детских садах Пестречинского района празднуют Навруз

В детских садах Пестречинского района празднуют Навруз

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.03.2021 0 9

Навруз – праздник провода зимы, встречи весны. Он отмечается 21 марта – в день весеннего равноденствия дня и ночи. Этот праздник пришел из глубокой древности. Раньше в этот день дети ходили из дома в дом, рассказывали о Наврузе и желали хозяевам счастья и удачи.
Праздник Навруз празднуется и сейчас, особенно его ждут и отмечают воспитанники детских садов.
В Пестречинском детском саду «Айгуль» прошел КВН на тему Навруз.
Дети старших групп соревновались между собой, пели и танцевали, собирали сказки по картинкам, а также увидели приключения Шурале и спасли Весну.

pestrecy-rt.ru

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