Навруз – праздник провода зимы, встречи весны. Он отмечается 21 марта – в день весеннего равноденствия дня и ночи. Этот праздник пришел из глубокой древности. Раньше в этот день дети ходили из дома в дом, рассказывали о Наврузе и желали хозяевам счастья и удачи.
Праздник Навруз празднуется и сейчас, особенно его ждут и отмечают воспитанники детских садов.
В Пестречинском детском саду «Айгуль» прошел КВН на тему Навруз.
Дети старших групп соревновались между собой, пели и танцевали, собирали сказки по картинкам, а также увидели приключения Шурале и спасли Весну.
В детских садах Пестречинского района празднуют Навруз
Навруз – праздник провода зимы, встречи весны. Он отмечается 21 марта – в день весеннего равноденствия дня и ночи. Этот праздник пришел из глубокой древности. Раньше в этот день дети ходили из дома в дом, рассказывали о Наврузе и желали хозяевам счастья и удачи.