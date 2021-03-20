Муфтий Татарстана и ректор КФУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Казани состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между ДУМ РТ и КФУ. Документ скрепили своими подписями муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин и ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров.

Также в двусторонней встрече приняли участие заместитель муфтия РТ по образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухамметшин, советник муфтия РТ по информационной политике, генеральный директор Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин и директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, а также руководители профильных направлений сотрудничества университетом и муфтиятом.

Истореческий документ подписан между КФУ и ДУМ РТ впервые. Меморандум предполагает сотрудничество по отдельным направлениям: реализация совместных проектов в области массмедиа; реализация совместных проектов и мероприятий, связанных с наукой и просветительской деятельностью, а также содействие повышению качества просвещения и образования; информационное и организационное обеспечение мероприятий, проводимых Сторонами, поддержка их подготовки и проведения; совместное создание и использование современных образовательных систем; взаимный обмен информацией о предстоящих мероприятиях; совместные проекты в рамках противодействия экстремизму и терроризму; осуществление информационной поддержки общественных мероприятий, проводимых Cторонами; реализация совместных проектов в области сохранения и популяризации татарского богословского наследия; иные виды взаимодействий, согласованных Сторонами.

Как сообщил генеральный директор Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин, стороны давно шли к данному событию. “И Духовное управления мусульман РТ, и Казанский федеральный университет – занимаемся одним делом – сохранением нашего наследия. В результате наших встреч и обсуждений мы решили консолидировать наши усилия и подписать соглашение о взаимодействии», – сказал Р.Хамидуллин.

По мнению ректора КФУ Ильшата Гафурова, сегодня – значимый для обеих организаций день. «Подписывая данное соглашение, мы формализуем наши отношения. У нас огромное татарское наследие, которое мы получили исторически от наших предшественников. Это наследие сегодня нуждается в изучении, понимании и передаче новым поколениям. В этой работе мы координируем свои усилия прежде всего с Духовным управлением мусульман РТ, с Институтом восточных рукописей, который находится в Санкт-Петербурге сегодня», – сказал И.Гафуров. Одним из главных предметов соглашения он назвал оцифровку старинных трудов.

– Здесь главенствующим является ДУМ РТ, поскольку именно через те возможности, которые имеет Духовное управление, может быть распространено наследие среди подрастающего поколения и среди всех заинтересованных лиц. Это и Булгарская исламская академия, и многочисленные учебные заведения, которые находятся под руководством и координацией ДУМ РТ. Огромные возможности открываются в результате совместной деятельности! Конечно, эту работу надо было делать чуть раньше. Сегодняшним днем мы созрели к этой деятельности. Поэтому большое спасибо хочется сказать Камиль хазрату, который с этой инициативой выступил. Руководителю института международных отношений, высшей школы востоковедения уже нашего университета, всем тем, кто непосредственно этой работой занимается», – сказал ректор КФУ, надеясь на более интенсивную работу после подписания этого соглашения.

Примечательно, что оцифровка старинных трудов будет осуществляться на платформе бесплатной электронной библиотеки Darul-Kutub.com, которая активно развивается силами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ с 2013 года с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Дизайн сайта адаптирован для всех экранов ПК, смартфонов и планшетов. Можно осуществлять поиск по авторам, названию книги и категориям. В 2020 году книжный фонд электронной библиотеки Darul-Kutub.com значительно обогатился – на сайте для всеобщего бесплатного доступа размещены 180 «новых» отсканированных трудов, изданных в Казани до 1918 года. Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1073 наименования старинных книг (это около 1300 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем приветственном слове отметил, что всех гостей столицы и республики в первую очередь удивляют традиции добрососедства и толерантности, которые присущи татарстанцам. «Задают вопрос: в чем причина? И каждый раз мы слышим разные интерпретации, различные мнения по этому поводу. А известный историк Михаил Худяков в своей книге «Очерки Казанского ханства» приводит пример, что в Казанском ханстве был православный храм! И мы понимаем, что истоки этой толерантности – в татарском наследии, которое нуждаются в глубоком изучении. Как было уже сказано, в Петербурге, как я знаю, хранится 12 тысяч трудов, относящихся к духовному наследию татарского народа. То есть наши предки оставили огромный клад, огромное море, целый океан наследия, которое нуждается в изучении. И Алла бирса, все это мы вместе будем делать. На самом деле работа уже ведется давно. Сегодня, как Ильшат Рафкатович сказал, мы формализуем наши отношения: то есть придаем им официальный статус. Мы рады работать с таким университетом как КФУ, с одним из лучших университетов. Наш великий богослов Марджани преподавал в этом университете! ИншАллах, мы добьемся хороших успехов. Самое главное – мы вышли в этот путь», – выразился муфтий.

По словам директора института международных отношений КФУ Рамиля Хайрутдинова, сегодня – событие незаурядное. «Речь идет о важном переломном моменте – о взаимодействии светского образования, каким является Казанский федеральный университет, и системы религиозного образования, которым управляет ДУМ РТ в лице Камиля хазрата. Мы считаем, что в течении нескольких лет, тем более впереди – значимые события, связанные с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией, обязаны сделать максимальный прорыв в изучении нашего историко-культурного наследия», – сказал Р.Хайрутдинов.

– Абсолютно правду говорите, что наследие насчитывает тысячи, десятки тысячи единиц хранения, – продолжил он. – И сразу надо отвергнуть досужливые разговоры о том, что наследие в опасности, что он хранится в ужасных условиях. Приглашаем посетить КФУ, отдел редких рукописей и вы увидите, что коллекция находится в самых надежных руках. Также коллекции хранятся в Национальной библиотеке ТР, и в Институте языка, литературы и искусства имени Г.Ибрагимова и в других частных коллекциях. Все это, благодаря решению Ильшата Рафкатовича, Камиля хазрата станет достоянием широкой общественности. Дело в том, что речь идет не только об оцифровке, но и о открытом доступе к этим трудам», – сказал он, отдельно поблагодарив издательство «Хузур» ДУМ РТ в лице генерального директора Ришата Хамидуллина за работу над проектом Darul-Kutub.com.

Рамиль Хайрутдинов также подчеркнул, что публикации в электронной библиотеке от ДУМ РТ будут сопровождаться научными комментариями и станут доступны для читателей не только России, но для зарубежных стран. «На первом этапе мы хотим еще подготовить полный каталог татарских учебников, в том числе и богословских учебников, которых насчитывается десятки тысяч, и они были в свое время в 19-20 столетиях лучшими учебниками на общетюркском, на общемусульманском пространстве. Поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время мы сможем оценить то богатство, дать ему не только оценку, но и активно использовать в современном, в том числе образовательном процессе», – резюмировал он.

По словам заместителя муфтия РТ по образованию, ректор КИУ и РИИ Рафика Мухаметшина, говоря о сохранении национально-религиозной идентичности и патриотизме, нельзя игнорировать свое наследие. Формировать свое полноценное представление о будущем без него невозможно, отметил он. «С этой точки зрения этот договор по изучению богатейшего наследия является очень перспективным», – сказал Р.Мухаметшин.

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