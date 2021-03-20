Молодежь приглашается на VI форум «Мост Москва – Татарстан» с участием Президента Татарстана

10 апреля 2021 года Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ проводит в российской столице VI Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан».

В мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Форум “Мост Москва – Татарстан” – уникальная площадка, на которой успешные в разных областях спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по выбору профессии, реализации поставленных целей.

История каждого спикера уникальна. В них молодежь найдет подсказки, инструменты, стратегии, мотивации, которые помогут приблизиться к достижению поставленных задач. Их рассказы заряжают молодое поколение уверенностью в том, что в жизни всего можно достичь, помогают верить в свои силы.

В рамках форума предоставляется возможность услышать ответ на свой вопрос от Президента Республики Татарстан и других спикеров мероприятия.

На сегодняшний день планируется участие следующих спикеров:

ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

ЗАЛИЛОВА Чулпан Мусеевна – дочь поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Заслуженный работник культуры России.

НАБИЕВ Рустам Ильгизович – десантник, чудом выживший в 2015 году и лишившийся обеих ног при обрушении казармы, стал известным блогером-мотиватором. Дважды прыгал с парашютом, участвовал в массовом забеге, тащил за собой автомобиль, покорил Эльбрус.

МАКАГОНОВА Халидэ Хусяиновна – абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Заслуженный мастер спорта СССР. Президент общественной организации «Клуб женщин летних специальностей «Авиатриса».

КАПКАЕВ Марат Шамильевич – руководитель Татарского спортивного союза, в прошлом титулованный спортсмен-единоборец.

Имена других спикеров будут опубликованы на нашем сайте позднее.

Приглашаем к участию в работе форума молодежь Москвы и Московской области.

Программа:

14:00 – сбор участников, презентации деятельности компаний республики и молодежных проектов;

14:30 – выступления спикеров.

Мероприятие пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора. Проход в зал будет осуществляться строго при наличии перчаток и масок.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

Для участия в форуме необходимо пройти

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