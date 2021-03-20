В Самарской области идёт работа по созданию книги об истории села Старая Балыкла

За основу нового издания об истории села Старая Балыкла берётся книга, ранее изданная Рашидом Киямовичем Билаловым.

Целью создания новой книги является конкретизировать и дополнить описанные ранее события, касающиеся прошлой жизни села с древних времён, уточнить и обосновать известные факты, не вошедшие в ранее изданную книгу, развернуть поиски новых фактов и подтверждающих документов, сохранившихся в преданиях и воспоминаниях старожилов, дать анализ связи времён, включая описание событий, происходивших в разных эпохах, включая и те, которые происходили в недавнем прошлом.

Издатели книги ждут содействия от жителей села и района. О проведении организационного собрания будет объявлено позже.

Также опубликован примерный расклад вопросов для формирования материалов: имена, фамилии и отчества родителей и предков в предыдущих поколениях, род их деятельности, принадлежность к сословию, годы их рождения; достижения, научные разработки, осуществление или внедрение важных проектов, новшеств или достижений передового опыта; воспоминания (свои или предков) касательно истории села, эпизоды из детской поры и школьных лет; пожелания и рекомендации, основанные на жизненном опыте, адресованные землякам-современникам и будущим поколениям; размышления и рекомендации, пожелания тем, чьи корни связаны с селом Старая Балыкла и касается судьбы этого села.

Наиболее ценными являются фотографии прошлых лет, сведения о событиях, происходивших после революции, до и послевоенные годы, и в годы развития колхозного производства. Также издатели призывают делиться своими предложениями по оформлению и содержанию книги.