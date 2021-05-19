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Татарстан представлен на Международной конференции, посвященной 150-летию Национальной библиотеки Узбекистана им.А.Навои

Татарстан представлен на Международной конференции, посвященной 150-летию Национальной библиотеки Узбекистана им.А.Навои

в Новости, Слайдер, Главные новости, 19.05.2021 0 4

19 мая 2021 года в Ташкенте состоялось пленарное заседание XIV Международной конференции «Интернет и информационные библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе», посвященной 150-летию Национальной библиотеки Узбекистана им.А.Навои.

В мероприятии приняли участие директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Татарстан Асаджон Ходжаев, председатель Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан Дилором Тошмухамедова, директор Агенства «Узархив» Улугбек Юсупов, ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана Иброхим Юлдашев, руководитель представительства Россотрудничество в Узбекистане Михаил Вождаев, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, второй секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Валерия Занина, член Правления российского книжного союза, президент Ассоциации книгоиздателей России, генеральный директор издательства «Белый город» Константин Чеченев и другие официальные лица.

Республику Татарстан представил генеральный директор ГУП «Татарское книжное издательство», заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан Ильдар Сагдатшин.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

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