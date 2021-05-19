Василь Шайхразиев встретился с председателем Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтием Равилем Панчеевым

В рамках рабочей поездки в город Санкт-Петербург, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетил Петербургскую Соборную мечеть, где встретился с председателем Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России», муфтием Равилем Панчеевым. На встрече также участвовал постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки к мероприятиям, приуроченным к 1100-летию принятия Ислама и о форуме татарских религиозных деятелей, который пройдет в Казани.

Равиль Панчеев рассказал о работе духовного управления мусульман, проводимых круглых столах, семинарах и конференциях. Кроме того, отметил важную роль о проводимой работе национально-просветительского характера, в частности о деятельности татарского культурного центра «МИРАС» при Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.

Миссией культурного центра является сохранение традиций и обычаев татарского народа, распространение культуры и языка среды молодежи. В рамках центра проходят курсы татарского языка, занятия по вокалу и танцам, организуются круглые столы и мастер-классы.

Председатель Духовного управления ознакомил Василя Шайхразиева с Петербургской Соборной мечетью, рассказал об истории возникновения мечети и становлении мусульманской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поделился планами дальнейшего развития организации.

История Санкт-Петербургской Соборной мечети начинается в 1909 году с момента начала ее строительства. Мечеть построена в характерном стиле Северного модерна с облицовкой серым гранитом. Архитекторами выступили Николай Васильевич Васильев и Степан Самойлович Кричинский. Мечеть вмещает в себя 5000 человек.