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Ансамбль “Йолдыз” стал победителем молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова

Ансамбль “Йолдыз” стал победителем молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.05.2021 0 2

17 мая на гала-концерте XVII Вагаповского фестиваля, который прошел в ГБКЗ им.Салиха Сайдашева г. Казань, были определены победители конкурса молодых исполнителей. Всего было принято 112 заявок.

В номинации вокальные ансамбли Народный коллектив любительского художественного творчества Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» (Ильнур Хамидуллин, Радиф Василов, Рамис Идрисов) стал обладателем 3 места XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.

Поздравляем Народный коллектив любительского художественного творчества Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» с победой на фестивале!

tatur.tatarstan.ru

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