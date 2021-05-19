Ансамбль “Йолдыз” стал победителем молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова

17 мая на гала-концерте XVII Вагаповского фестиваля, который прошел в ГБКЗ им.Салиха Сайдашева г. Казань, были определены победители конкурса молодых исполнителей. Всего было принято 112 заявок.

В номинации вокальные ансамбли Народный коллектив любительского художественного творчества Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» (Ильнур Хамидуллин, Радиф Василов, Рамис Идрисов) стал обладателем 3 места XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.

Поздравляем Народный коллектив любительского художественного творчества Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» с победой на фестивале!

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