На Федеральный Сабантуй в Нижневартовск приедет более 300 артистов из Татарстана

Нижневартовск в этом году станет площадкой для проведения 21 Федерального сабантуя. Открытие состоится 18 июня, в этот день во Дворце Искусств состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, а основные торжества запланированы на 19 июня. Они пройдут на центральном стадионе, также будет задействована территория набережной.

Из Татарстана в город прибудет делегация из более чем 300 человек — это участники творческих коллективов, деятели культуры, представители органов власти.

Особенностью 21 Федерального сабантуя станет то, что он будет проходить в рамках Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», и национальный татарский колорит будет дополнен национальными мотивами коренных народов Югры.

Стоит отметить, что в Нижневартовск уже привезли символ Федерального Сабантуя – «Тулпар», он был передан представителям муниципалитета в апреле, в рамках проходящих в городе Дней татарской культуры.

gorod3466.ru