В Казани завершился XVII Международный фестиваль татарской песни им. Рашита Вагапова

Лучшие из лучших представили свои таланты в различных номинациях. Победители получили награды из рук председателя жюри — председателя Союза композиторов России и Союза композиторов Татарстана, народного артиста Татарстана и России, композитора Рашита Калимуллина. Победители фестиваля получили дипломы и премии.

Так, первое место в номинации «Камерно-концертное исполнение» досталось Диляре Тухватуллиной (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова) и Эрнесту Сулейманову (Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского).

Победителем в номинации «Татарская песня в исполнении представителей других национальностей» стал Аршак Алтунян из Дома Дружбы народов РТ.

Первое место в номинации «Народное исполнение» досталось Татьяне Ефремовой (Казанский государственный институт культуры) и Линару Шаймухаметову (Октябрьский музыкальный колледж, Башкортостан).

Победителем в номинации «Инструментальное исполнение» стал Айнур Муратовов (Казанский государственный институт культуры).

Первое место в номинации «Вокальный ансамбль» занял Ансамбль песни и танца «Елабуга» (Елабужский колледж культуры и искусств);

«Лучшим исполнителем башкирской народной песни» признан Динар Губайдуллин из города Сибай, Башкортостан.

Гран-при досталось Алмасу Хусаинову (Государственный камерный хор Татарстана).

Виктория Осинина

kazved.ru