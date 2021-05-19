Василь Шайхразиев принял участие в мероприятии, посвященном Дню печати Республики Татарстан

Сегодня в День печати Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, во внутреннем дворике восточного факультета СПбГУ, около памятника издателю первой татарской газеты “Нур”, выдающемуся татарскому мыслителю, религиозному и общественному деятелю Атаулле Баязитову прошло мероприятие, посвящённое этому событию. Организатором данного события выступило Постоянное представительство Республики Татарстан.

На мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев и представители татарской общественности.

День печати Татарстана, был учрежден парламентом Республики Татарстан в 1998 году и отмечается 19 мая – день выхода в свет первого номера газеты на татарском языке “Нур”.

Напомним, просветитель, писатель, журналист и переводчик восточных языков Атаулла Баязитов основал первую в России татарскую газету на татарском языке “Нур” (“Свет”), был ее первым издателем и редактором.

Деятельность Атауллы Баязитова еще при жизни нашла отражение на страницах Энциклопедического словаря Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Автор в начале статьи сообщил читателям: «писатель, магометанин, происхождения татарского, род. в 1846 году в Касимовском уезде, Рязанской губ., где отец его был имамом. Учился в медресе близ Касимова, потом сам стал преподавать в нем, преимущественно логику и философию…».

Далее, в 1870 году земляки пригласили Баязитова в Петербург, чтобы он возглавил второй магометанский приход. Община арендовала квартиру для проживания настоятеля и коллективных намазов по адресу: наб. р. Мойки, д. 22, кв. 28, рядом с Капеллой, у Певческого моста. Ахун (в переводе с персидского — наставник. — Ред.) Баязитов, кроме своих прямых обязанностей, служил переводчиком и преподавателем на курсах тюркских языков в Министерстве иностранных дел, читал лекции по мусульманскому праву, преподавал «магометанский закон Божий» в военных учебных заведениях.

В начальный период первой русской революции многолетние усилия Баязитова увенчались успехом. Ахун получил разрешение на издание газеты, для которой выбрал название «Нур» («Свет»). Первый номер газеты вышел в 1905 году. Забегая немного вперед, скажем, что это издание просуществовало до 1914 года. Таким образом, газета «Нур» стала первой истинно татарской газетой. Вскоре появились татарские газеты и журналы разной политической окраски, вышли периодические издания для детей и женщин. Энергичный ахун Баязитов продолжал в своей квартире принимать мусульман, вести приходские книги, совмещать работу редактора и издателя (со временем у него появилась своя типография) с педагогической и государственной службой.

В 1906 году при Петербургском мусульманском благотворительном обществе был создан Комитет по постройке соборной мечети, членом которого стал Баязитов. Комитетчики получили согласие на сбор денежных средств среди мусульманского населения империи. Большую финансовую помощь оказали эмир Бухарский и миллионеры из Баку. К сожалению, в жизни каждого человека наступает такой момент, когда все чаще и чаще о себе начинает напоминать состояние здоровья. Ахун Баязитов скончался в апреле 1911 года и был похоронен на магометанском участке Волковского кладбища. На это печальное событие некрологами откликнулись городские газеты. Наиболее полный материал о церемонии похорон Баязитова был опубликован в русскоязычной газете «В мире мусульманства». Нельзя умолчать, что с этим изданием активно сотрудничали горцы, студенты юридического факультета Университета С.Габиев, А.Кантемиров, П.Коцев. Приход и должности отца принял на себя его сын Мухаммед-Сафа, выпускник гимназии Гуревича, прослушавший неполный курс факультета восточных языков.