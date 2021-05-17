В Казани пройдет цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основоположника татарского искусствознания Фуада Валеева

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основоположника татарского искусствознания, первого в Поволжье доктора искусствоведения Фуада Хасановича Валеева пройдет в Казани.

15 мая 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения основоположника татарского искусствознания, первого в Поволжье доктора искусствоведения Фуада Хасановича Валеева, автора восьми фундаментальных академических исследований и более 100 научных и научно-популярных статей. Последняя прижизненная книга «Народное декоративное искусство Татарстана» была опубликована в Казани в 1984 году. После смерти ученого (11 октября 1984) его труды «Татарский народный орнамент» (Казань, 2002), «Древнее искусство Татарстана» (Казань, 2020), изданы под научной редакцией и в соавторстве с дочерью Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой.

С 20 по 21 мая 2021 года Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ «Институт истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан» совместно с ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан», ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и развития традиций в сфере культуры Республики Татарстан» приглашают всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Фуада Хасановича Валеева.

В рамках празднования юбилея пройдут следующие мероприятия:

– Международная научная конференция «Наследие и современность: проблемы изучения, сохранения и преемственности традиций в искусстве и архитектуре» (20-21 мая 2021 г., начало в 10.00 Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, ул. Батурина, д. 7А, 2 этаж). Предлагаемая к обсуждению тематика:

– новые аспекты в постановке проблемы художественного и архитектурного наследия;

– сохранение материального и нематериального наследия в сфере культуры: новые возможности и подходы;

– трансформация национальных традиций в современной культуре;

– постмодернизм в национальном и региональном контекстах;

– реконструкция традиций и пути инноваций в декоративном искусстве, архитектуре, дизайне, визуальной культуре;

– новые тенденции в музейном строительстве;

– актуальные образовательные и популяризаторские модели.

Конференция пройдет в онлайн и офлайн формате 20-21 мая. Ожидаются выступления ученых искусствоведов из ближнего и дальнего зарубежья. Ссылка для подключения к конференции Zoom

https://zoom.us/j/93920929380?pwd=VHF4L2t1R1BnZG5TdHF2RzNlS0FDZz09

(Идентификатор конференции: 939 2092 9380. Код доступа: 665928)

– Выставка «Наследие и современность» с экспонированием творческих работ Ф.Х.Валеева и произведений современных художников декоративно-прикладного искусства (21 мая 2021 г., начало в 15.00 Национальная художественная галерея “Хазине” ГМИИ РТ, 3 подъезд). В рамках открытия выставки впервые прозвучат авторские музыкальные произведения написанные Фуадом Хасановичем Валеевым. Авторские нотографические записи все эти годы хранились в личном архиве дочери ученого, доктора искусствоведения Гузель Фуадовны Валеевой-Сулеймановой.

– Презентация книги Ф.Х.Валеева «Татарское народное декоративное искусство» (Казань: Татарское книжное издательство, 2020) (21 мая 2021 г., начало в 15.30, Национальная художественная галерея “Хазине” ГМИИ РТ).

– Круглый стол «Национальное искусство в парадигме новой реальности» с участием художников и деятелей искусства (21 мая 2021 г., начало в 16.00, Национальная художественная галерея “Хазине” ГМИИ РТ, 3 подъезд).

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